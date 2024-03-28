Мужчина убил двух дочерей и ранил жену под Ставрополем. Сам он не выжил

Раненую женщину и три трупа — взрослого мужчины и двух его дочерей — обнаружили в частном жилом доме в Ставрополе. В отношении главы семейства возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального СК в четверг, 28 марта.



Трагедия в семье произошла накануне. По предварительным данным, отец женщины не мог до нее дозвониться и пришел к дому родственников, но никто не открывал. Прибывшие службы вскрыли дверь, а внутри обнаружили три тела с огнестрельными ранениями и раненую женщину. Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

