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    Мужчина убил двух дочерей и ранил жену под Ставрополем. Сам он не выжил

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    Раненую женщину и три трупа — взрослого мужчины и двух его дочерей — обнаружили в частном жилом доме в Ставрополе. В отношении главы семейства возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального СК в четверг, 28 марта.

    Трагедия в семье произошла накануне. По предварительным данным, отец женщины не мог до нее дозвониться и пришел к дому родственников, но никто не открывал. Прибывшие службы вскрыли дверь, а внутри обнаружили три тела с огнестрельными ранениями и раненую женщину. Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

    В стрельбе подозревают погибшего мужчину. При этом следователи полагают, что в отношении него преступления совершено не было.

    Уголовное дело возбудили по факту покушения и убийства двух или более лиц, в том числе малолетних. Расследование дела продолжается.

    Еще одна трагедия в частном доме произошла в Волновахе ДНР осенью прошлого года. Там обнаружили тела семерых взрослых и двоих детей с огнестрельными ранениями.

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