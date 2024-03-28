Эксперты рынка: льготную ипотеку можно заместить адресными программами

Льготную ипотеку со ставкой 8% можно было полностью заменить адресными программами, считают игроки строительного рынка. По мнению директора по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустама Азизова, наиболее вероятно появление адресных ипотечных программ для учителей, отдельных категорий военных, а также расширения линейки программ семейной ипотеки в зависимости от количества детей в семье.
— Если добавить сюда, например, ипотеку для молодых специалистов до 30 лет, то таким набором адресных программ можно охватить до 1 млн человек в год, — пояснил Азизов. — Этого хватит, чтобы обеспечить первичный рынок уровнем спроса, позволяющим не снижать объемов строительства и вывода на рынок новых проектов.
Кроме того, эксперт считает, что адресные программы можно было бы распространить и на вторичное жилье. Поскольку до 20% покупателей продают свое старое жилье, чтобы купить квартиру в новостройке, таким образом можно было бы поддержать рынок, поскольку нынешние ипотечные ставки затрудняют продажу вторичного жилья.
В целом, по его словам, прекращение действия льготной ипотеки и ее замена на линейку адресных программ вряд ли приведут к сильным изменениям на рынке. Кроме того, ожидаемое со второго полугодия снижение ключевой ставки повысит привлекательность и рыночных ипотечных программ.
— А вместе с субсидированием от девелоперов ставки могут оказаться сопоставимыми с теми, что предложат адресные программы, — отметил Рустам Азизов.