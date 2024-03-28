Эксперты рынка: льготную ипотеку можно заместить адресными программами

Льготную ипотеку со ставкой 8% можно было полностью заменить адресными программами, считают игроки строительного рынка. По мнению директора по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустама Азизова, наиболее вероятно появление адресных ипотечных программ для учителей, отдельных категорий военных, а также расширения линейки программ семейной ипотеки в зависимости от количества детей в семье.

— Если добавить сюда, например, ипотеку для молодых специалистов до 30 лет, то таким набором адресных программ можно охватить до 1 млн человек в год, — пояснил Азизов. — Этого хватит, чтобы обеспечить первичный рынок уровнем спроса, позволяющим не снижать объемов строительства и вывода на рынок новых проектов.