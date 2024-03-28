Стоимость активов Группы «Эталон» достигла 303 млрд рублей

Совокупная стоимость активов Группы «Эталон» на 31 декабря прошлого года достигла 303 млрд рублей — такова оценка компании Nikoliers. Для сравнения, годом ранее эта сумма составляла288 млрд рублей.
Суммарная продаваемая площадь портфеля проектов компании составила 5,9 млн кв. м на конец 2023 года. Рыночная стоимость недвижимости в 32 текущих проектах, в завершенных жилых и коммерческих объектах, а также земли оценена аналитиками в 286 млрд рублей против 272 млрд рублей годом ранее.
Оценка активов учитывает и рыночную стоимость производственного блока компании — 16,5 млрд рублей. В него входят собственные генподрядные и субподрядные организации, сервисный бизнес, IT- предприятия и производство, в том числе и строительных модулей.
— В течение года мы много инвестировали в строительство региональных проектов, в том числе масштабных комплексов в Омске и Екатеринбурге площадью свыше 1 миллиона кв. м, — рассказал президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина. — Вышли в продажу новые жилые комплексы в Новосибирской агломерации, Санкт-Петербурге и шести регионах России. В итоге рыночная стоимость земельного банка выросла на 14 млрд рублей, а в пересчете на квадратный метр продаваемой площади рост составил 15%. Сейчас более 60% портфеля приходится на региональные проекты, продажи в которых за 2023 год выросли в 4 раза.
По словам Щербины, компания планирует и далее развивать проекты КОТ, покупать новые участки в регионах и расширить свою географию присутствия.