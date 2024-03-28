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    Кто-то громкий вырубил нору в дереве — фотографии лесной загадки

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    Кто и зачем вырубил в ёлке нору, рассказывает и показывает 28 марта биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре».

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    «Это деревянное строение я обнаружил в старой ели. Любопытно, что в основании дерева - не одна, а две норы. Вокруг разбросаны крупные щепки, словно здесь кто-то поработал топором. А дровосек - не кто иной, как чёрный дятел», - пишет Павел Глазков.

    Чёрный дятел также называется желна, это самый крупный из дятлов нашего региона, занесён в Красную книгу Санкт-Петербурга. Он полностью чёрный, у самца на голове красная шапочка, а у самки красный только затылок.

    Желна шумная: крики у неё мощные, а еду добывает со стуком, раздалбливая стволы деревьев и пни. Питается, в основном, вредителями деревьев: личинками короедов и усачей, которых дятел, видимо, и нашёл в основании этой ели.

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    ДятелПтицыЖивотныеПриродаПавел Глазков
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