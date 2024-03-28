Уборка и ремонт добавят пробок на трех участках КАД

Конец марта — начало апреля на кольцевой автодороге Петербурга ознаменуется новыми ограничениями сразу на трех участках. На юге будут убирать смёт, а на востоке — колею.



С 28 марта по 1 апреля на участке с 80-го по 85-й километр внутреннего кольца КАД, между Таллинским и Красносельским шоссе, будет перекрыта третья полоса, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На первой и второй полосах при этом ограничат скорость движения до 50 км/ч. АО ПО «РосДорСтрой» будет убирать там смёт в разделительной полосе.