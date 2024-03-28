    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, вос

    752мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.26eur99.71

    Уборка и ремонт добавят пробок на трех участках КАД

    119
    1 комментарий

    Конец марта — начало апреля на кольцевой автодороге Петербурга ознаменуется новыми ограничениями сразу на трех участках. На юге будут убирать смёт, а на востоке — колею.

    С 28 марта по 1 апреля на участке с 80-го по 85-й километр внутреннего кольца КАД, между Таллинским и Красносельским шоссе, будет перекрыта третья полоса, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На первой и второй полосах при этом ограничат скорость движения до 50 км/ч. АО ПО «РосДорСтрой» будет убирать там смёт в разделительной полосе.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    ПоделитьсяПоделиться

    А со 2 по 10 апреля ООО «Техносфера Инжиниринг» будет устранять колейность дорожного покрытия сразу на двух участках между Шафировским проспектом и Колтушским шоссе. На отрезках с 38-го по 40-й и с 41-го по 44-й километр внутреннего кольца перекроют третью и четвертую полосы, а первую и вторую замедлят до 50 км/ч.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    ПоделитьсяПоделиться

    Сроки ремонта могут быть скорректированы в зависимости от погоды.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургКАДОграничения движения транспорта
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close