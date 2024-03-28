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    Полиция нашла тех, кто мог вынести из дома актрисы Театра имени Комиссаржевской драгоценности на 9,5 млн рублей

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    Актриса Театра им. Веры Федоровны Комиссаржевской лишилась дорогих украшений после визита домушников. Об этом «Фонтанке» стало известно в четверг, 28 марта.

    Петербурженка обратилась в полицию два дня назад. Она рассказала, что неизвестный взломал дверь ее коттеджа в поселке Тярлево и похитил ценности. Из дома пропали несколько наручных часов, ювелирные изделия и валюта из шкафа. Сумма материального ущерба составила 9,5 млн рублей. Полиция возбудила дело о краже.

    В тот же день оперативники задержали двух мужчин из Калининграда, проживающих в Никольском, у них нашли кое-что из похищенного. Подозреваемые помещены в ИВС, оба были ранее судимы: один — за рэкет в 1990-е, другой — за разбой и убийство в начале нулевых. Последний освободился из мест лишения свободы в конце 2020 года.

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