Полиция нашла тех, кто мог вынести из дома актрисы Театра имени Комиссаржевской драгоценности на 9,5 млн рублей

Актриса Театра им. Веры Федоровны Комиссаржевской лишилась дорогих украшений после визита домушников. Об этом «Фонтанке» стало известно в четверг, 28 марта.



Петербурженка обратилась в полицию два дня назад. Она рассказала, что неизвестный взломал дверь ее коттеджа в поселке Тярлево и похитил ценности. Из дома пропали несколько наручных часов, ювелирные изделия и валюта из шкафа. Сумма материального ущерба составила 9,5 млн рублей. Полиция возбудила дело о краже.



В тот же день оперативники задержали двух мужчин из Калининграда, проживающих в Никольском, у них нашли кое-что из похищенного. Подозреваемые помещены в ИВС, оба были ранее судимы: один — за рэкет в 1990-е, другой — за разбой и убийство в начале нулевых. Последний освободился из мест лишения свободы в конце 2020 года.

