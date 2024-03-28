В Полюстрово задержали иностранца после беготни с ножом и криков о теракте

Гражданин Узбекистана с просроченным миграционным учетом привлек к себе внимание жителей Полюстрово неспокойным поведением. Мужчина бегал с ножом у дома 31 по улице Маршала Тухачевского и кричал о теракте. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 марта.



Инцидент произошел накануне утром. Приехавшие на место сотрудники экстренных служб осмотрели дом и прилегающие территории, опасного не нашли. Уже после полудня наряд патрульных задержал 26-летнего приезжего из Узбекистана, состоящего на миграционном учете, до 25 марта.



Нарушителя доставили в отдел и составили протокол о нарушении режима пребывания в РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

