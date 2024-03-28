А с тобой нельзя. «Яндекс.Музыка» заблокировала страницу автора песни «Можно я с тобой»

Сервис «Яндекс.Музыка» ограничил доступ к странице белорусского музыканта Арсения Кисляка, известного под псевдонимом Ap$ent, пишут «Ведомости» 27 марта.



При переходе на странице музыканта появляется сообщение о том, что страница «недоступна по требованию Роскомнадзора». При этом Арсений Кисляк не был признан иноагентом и не включен в перечень экстремистов или террористов.

Как сообщают «Ведомости», «Яндекс.Музыка» 27 марта получила от Роскомнадзора (РКН)

официальное требование об ограничении доступа к странице артиста и обратилась в РКН и Генпрокуратуру за разъяснениями причин. На других музыкальных стримингах песни артиста пока доступны, однако в «МТС музыке» его скоро также заблокируют, рассказали в сервисе.