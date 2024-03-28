А с тобой нельзя. «Яндекс.Музыка» заблокировала страницу автора песни «Можно я с тобой»

Сервис «Яндекс.Музыка» ограничил доступ к странице белорусского музыканта Арсения Кисляка, известного под псевдонимом Ap$ent, пишут «Ведомости» 27 марта.
При переходе на странице музыканта появляется сообщение о том, что страница «недоступна по требованию Роскомнадзора». При этом Арсений Кисляк не был признан иноагентом и не включен в перечень экстремистов или террористов.
Как сообщают «Ведомости», «Яндекс.Музыка» 27 марта получила от Роскомнадзора (РКН)
официальное требование об ограничении доступа к странице артиста и обратилась в РКН и Генпрокуратуру за разъяснениями причин. На других музыкальных стримингах песни артиста пока доступны, однако в «МТС музыке» его скоро также заблокируют, рассказали в сервисе.
Самый популярный трек исполнителя Ap$ent — «Можно я с тобой» — недавно стал набирать популярность в социальных сетях. На YouTube видео с этой песней имеет более 7 млн просмотров, он занимает 2-е место в чартах «Яндекс.Музыки» и «МТС музыки», 4-е — в «VK музыке».
Песня, под которую записывают юмористические видео и ролики с котами, на самом деле политическая — Арсений Кисляк родом из Белоруссии, в 2022 году его жена попала в изолятор из-за оскорбительного комментария об Александре Лукашенко. Позже супруги эмигрировали в Грузию. Так, в песне есть строки: «Мог быть славный денек, но звонок — тебе грозит срок за пару строк, да, тут так себе вайб, видимо, пора. Ну что ж, бывай, родный край!»