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    Путин: заявления о планах нападения России на Европу это «полная чушь»

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    Заявления о планах России после Украины напасть на Европу — это «полная чушь». Об этом заявил 27 марта президент России Владимир Путин на встрече с военными летчиками во время рабочей поездки в Торжок. Разговоры о возможности нападения России на Польшу или Прибалтику — очередной способ обмануть людей, уточнил президент.

    «То что говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу — это полная чушь, запугивание своего населения, исключительно для того, чтобы выбивать их них деньги», — сказал Путин.

    Поставка Украине истребителей F-16, даже если западные страны поставят их Украине, не смогут поменять ситуацию на поле боя, заявил Путин. Он подчеркнул, что если эти истребители будут стартовать с аэродромов третьих стран, они станут легитимной целью для России.

    «F-16 еще и являются носителями ядерного оружия. И это тоже мы должны будем учитывать», — подчеркнул Путин.

    Он также подчеркнул, что Россия будет уничтожать эти самолеты так же, как ранее — танки, бронемашины и другую технику, «в том числе системы залпового огня».

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