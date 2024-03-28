Путин: заявления о планах нападения России на Европу это «полная чушь»

Заявления о планах России после Украины напасть на Европу — это «полная чушь». Об этом заявил 27 марта президент России Владимир Путин на встрече с военными летчиками во время рабочей поездки в Торжок. Разговоры о возможности нападения России на Польшу или Прибалтику — очередной способ обмануть людей, уточнил президент.



«То что говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу — это полная чушь, запугивание своего населения, исключительно для того, чтобы выбивать их них деньги», — сказал Путин.



Поставка Украине истребителей F-16, даже если западные страны поставят их Украине, не смогут поменять ситуацию на поле боя, заявил Путин. Он подчеркнул, что если эти истребители будут стартовать с аэродромов третьих стран, они станут легитимной целью для России.

