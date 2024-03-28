А вы уже сделали это? Чем и как обработать свой сад весной

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Март и апрель не зря считают важнейшими месяцами для дачников и садоводов — в это время принято вовсю готовиться к новому сезону. Очень важно как следует поработать секатором, собрать прошлогодние листья (если, конечно, снег уже растаял) и провести дезинфекцию. Как это делать, рассказывают коллеги из MyDecor.

Как подготовить деревья и кустарники к обработке Весной обработку плодовых деревьев и кустарников лучше начинать до распускания почек, примерно в конце марта или начале апреля. Это следует делать в сухую погоду при температуре выше нуля. В идеале — выше +5° C .



Перед обработкой обязательно удалите всю старую листву граблями — в ней могут находиться личинки садовых вредителей. Собранную листву сожгите.

Дальше осмотрите кору. Если увидите лишайник и налет, очистите ее сухой щеткой. Изучите кустарники — если заметите признаки мучнистой росы и других болезней, удалите пораженные ветки, чтобы предотвратить распространение инфекции.



Завершите подготовку к опрыскиванию прополкой. Ее надо аккуратно проводить в приствольном круге, стараясь не повредить корни дерева или куста. Как опрыскивать деревья и кустарники Для опрыскивания деревьев и кустарников выбирайте утро или вечер. Лучше делать это в безветренную погоду.

Растения опрыскивайте целиком — в том числе ветви и ствол до самого основания, охватывая приствольный круг.

Удобнее всего вам будет, если купите садовый опрыскиватель. С помощью него вам будет проще добраться до труднодоступных мест и направлять струи препарата под нужным углом.

Какое средство выбрать Для борьбы с болезнями и вредителями растений существует множество средств. Их можно условно разделить на экологически безопасные биопрепараты и «химические» — обладающие высокой эффективностью, но при этом токсичные.

«Био» чаще всего используют для профилактики заболеваний у молодых растений. Но если деревья и кустарники уже заражены, придется обратиться к более сильным лекарствам. В любом случае во время ранней весенней обработки, когда у растений еще нет листвы и плодов, риск негативного воздействия снижается до минимума.



Ниже мы перечислим самые известные биопрепараты. Медный купорос

Для профилактики заболеваний растения часто опрыскивают раствором медного купороса. Этот препарат считается универсальным антисептическим средством. Он более безопасен, чем многие современные аналоги, и при этом доступен по цене. Это средство отлично справляется с грибковыми заболеваниями: монилиозом (плодовая гниль), коккомикозом (красно-коричневые пятна на листьях), мучнистой росой и паршой.



Для обработки сада весной понадобится 1–3%-й раствор медного купороса. Ниже укажем минимальную дозировку, но вы можете ее увеличить в зависимости от серьезности проблемы.



Для плодовых деревьев (яблоня, груша, вишня, слива): 100 г препарата растворите в 10 л горячей воды. Затем остудите. На одно дерево должно уйти примерно 3–5 л раствора.

препарата растворите в горячей воды. Затем остудите. На одно дерево должно уйти примерно раствора. Для кустарников (крыжовник, смородина): 50–75 г препарата растворите в 10 л воды. Кусту средних размеров достаточно 1,5 л раствора. Чтобы усилить эффективность, в раствор можно добавить 30–50 мл 10%-го нашатырного спирта. Еще многие дачники смешивают медный купорос с карбамидом. Так растения получают двойную пользу: раствор убивает и споры грибков, и личинки вредителей.

Железный купорос

Еще один безопасный для использования препарат — железный купорос. Его часто добавляют в побелку и вносят в грунт, чтобы компенсировать недостаток железа. В отличие от медного, железный не так эффективен при опрыскивании деревьев. Но их можно использовать вместе, чередуя применение. Бордосская жидкость

Это сочетание медного купороса с гашеной известью. Экосредство обычно доступно в жидкой форме и разбавляется водой. Такая смесь обеспечивает защиту деревьев от более широкого спектра болезней и вредителей. Как еще подготовить сад к весне Уберите территорию

После таяния снега рекомендуем осмотреть участок критическим взглядом. Уберите все сухие ветки и мелкий мусор. Если накопились строительные отходы, пришло время избавиться от них. Это не только вопрос эстетики: в течение нескольких месяцев в таком мусоре могут размножиться вредители, которые атакуют растения в начале сезона.

Подготовьте почву Если на земле уже появились первые сорняки, пора заняться прополкой. Это важно не только из эстетических соображений. Удаление лишних растений поможет сохранить плодородие почвы для будущих посевов. Высаживайте рассаду Разумеется, не нужно приступать к посадке, пока почва еще холодная. Мы имеем в виду заблаговременную подготовку. Луковицы и семена можно посадить в горшки со смесью почвы и песка и поставить их в теплое помещение. Когда на улице станет теплее, растения можно будет пересадить на участок. Обрежьте засохшие ветви и часть побегов