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    «Сейчас что-то будет». Битва двух автомобилистов прямо на проезжей части попала на видео

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    В половину восьмого вечера 27 марта два петербургских автомобилиста устроили драку прямо на проезжей части. Потасовку на перекрестке Загородного проспекта и Рузовской улицы снял читатель «Фонтанки». Кадрами поединка он поделился с редакцией.

    Инициатором стал водитель белого Hyundai: он вышел из машины и постучал в окно впереди стоящего Митсубиси — пригласил на дуэль.

    «Он начал гневно что-то кричать, потом вышел водитель из передней машины, и я понял, что сейчас что-то будет», — рассказал «Фонтанке» читатель.

    читатель «Фонтанки»

    Судя по видео, участники потасовки боевых ранений не получили. Один из водителей нападал, второй — сразу уходил в оборону. Пострадавших в тоге, по предварительным данным, нет. Что стало битвы при Рузовской — остается загадкой.

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    Драка водителей
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