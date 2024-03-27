«Сейчас что-то будет». Битва двух автомобилистов прямо на проезжей части попала на видео

В половину восьмого вечера 27 марта два петербургских автомобилиста устроили драку прямо на проезжей части. Потасовку на перекрестке Загородного проспекта и Рузовской улицы снял читатель «Фонтанки». Кадрами поединка он поделился с редакцией.
Инициатором стал водитель белого Hyundai: он вышел из машины и постучал в окно впереди стоящего Митсубиси — пригласил на дуэль.
«Он начал гневно что-то кричать, потом вышел водитель из передней машины, и я понял, что сейчас что-то будет», — рассказал «Фонтанке» читатель.
читатель «Фонтанки»
Судя по видео, участники потасовки боевых ранений не получили. Один из водителей нападал, второй — сразу уходил в оборону. Пострадавших в тоге, по предварительным данным, нет. Что стало битвы при Рузовской — остается загадкой.