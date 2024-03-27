«Пушкинская карта» может перестать быть молодежной. Путин предлагает расширяться

Президент России Владимир Путин не исключает, что круг пользователей «Пушкинской карты» может быть расширен, передает слова президента ТАСС 27 марта.
На встрече с работниками культуры Тверской области Путин завил, что «Пушкинской картой» воспользовались 10 миллионов человек из возможных 13 миллионов.
«Видите, еще 3 миллиона человек не воспользовались, хотя могли это сделать. То есть возможности этого инструмента еще не полностью используются, но будем стараться развивать это и расширять, возможно, даже круг тех, кто может пользоваться "Пушкинской картой"», — заявил он.
Ранее ЗакС Петербурга предложил придумать «Пушкинскую карту» для пенсионеров, городские депутаты обратились с этим вопросом к премьеру Михаилу Мишустину. В тексте обращения было сказано, что по итогам 2023 года к программе «Пушкинская карта» присоединились более 500 тысяч петербуржцев, а по всей стране количество участников превысило 9,5 миллиона человек.
Всероссийская программа «Пушкинская карта» была запущена 1 сентября 2021 года. С помощью этой карты граждане в возрасте от 14 до