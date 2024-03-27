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    «Пушкинская карта» может перестать быть молодежной. Путин предлагает расширяться

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    Президент России Владимир Путин не исключает, что круг пользователей «Пушкинской карты» может быть расширен, передает слова президента ТАСС 27 марта.

    На встрече с работниками культуры Тверской области Путин завил, что «Пушкинской картой» воспользовались 10 миллионов человек из возможных 13 миллионов.

    «Видите, еще 3 миллиона человек не воспользовались, хотя могли это сделать. То есть возможности этого инструмента еще не полностью используются, но будем стараться развивать это и расширять, возможно, даже круг тех, кто может пользоваться "Пушкинской картой"», — заявил он.

    Ранее ЗакС Петербурга предложил придумать «Пушкинскую карту» для пенсионеров, городские депутаты обратились с этим вопросом к премьеру Михаилу Мишустину. В тексте обращения было сказано, что по итогам 2023 года к программе «Пушкинская карта» присоединились более 500 тысяч петербуржцев, а по всей стране количество участников превысило 9,5 миллиона человек.

    Всероссийская программа «Пушкинская карта» была запущена 1 сентября 2021 года. С помощью этой карты граждане в возрасте от 14 до 22 лет могут оплачивать походы в музеи, театры, филармонии и другие культурные учреждения. Номинал карты составляет 5 тысяч рублей в год.

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    Комментарии 7

    Гость27 Мар 2024 в 21:47
    гнать поганой метлой
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