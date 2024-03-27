Самолёт в Дубай не смог вылететь из Домодедово. Под фюзеляжем застряла машина с водой

Автомобиль с питьевой водой врезался в Airbus А380, который должен был выполнять рейс в Дубай из столичного аэропорта Домодедово. Инцидент произошел 27 марта, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Аэродромная спецтехника после столкновения застряла под фюзеляжем самолета авиакомпании Emirates. На кадрах видны повреждения. Airbus отстранили от полетов, его техническое состояние оценивают специалисты.
Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку по данному факту. Причины случившегося выясняются. По данным ряда телеграм-каналов, водителю стало плохо за рулем.
В пресс-службе аэропорта «Домодедово» рассказали MSK1.RU, что пассажиров в момент инцидента на борту не было. С ними работают представители авиакомпании, люди вылетят следующим рейсом, задержка составит менее 8 часов.
Следователями Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта»).