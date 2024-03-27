Самолёт в Дубай не смог вылететь из Домодедово. Под фюзеляжем застряла машина с водой

Автомобиль с питьевой водой врезался в Airbus А380, который должен был выполнять рейс в Дубай из столичного аэропорта Домодедово. Инцидент произошел 27 марта, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Аэродромная спецтехника после столкновения застряла под фюзеляжем самолета авиакомпании Emirates. На кадрах видны повреждения. Airbus отстранили от полетов, его техническое состояние оценивают специалисты.