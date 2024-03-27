Школьница попала в больницу после прогулки по культовой «заброшке» Петербурга. Она утверждала, что ее облили бензином

13-летняя жительница Петербурга попала в детскую больницу. По словам девочки, ее избили.



Как стало известно «Фонтанке» 27 марта, школьница поступила в больницу накануне вечером с ушибом подбородка. По предварительным данным, в районе «Красного Треугольника» на набережной Обводного канала ее побили двое несовершеннолетних. По словам девочки, во время избиения они якобы облили ее бензином.



По данным «Фонтанки», девочка — трудный подросток. Ее законный представитель отказалась от подачи заявления. Информация о бензине также не подтвердилась. Днем 27 марта школьницу планировали выписать.

