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    Школьница попала в больницу после прогулки по культовой «заброшке» Петербурга. Она утверждала, что ее облили бензином

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    13-летняя жительница Петербурга попала в детскую больницу. По словам девочки, ее избили.

    Как стало известно «Фонтанке» 27 марта, школьница поступила в больницу накануне вечером с ушибом подбородка. По предварительным данным, в районе «Красного Треугольника» на набережной Обводного канала ее побили двое несовершеннолетних. По словам девочки, во время избиения они якобы облили ее бензином.

    По данным «Фонтанки», девочка — трудный подросток. Ее законный представитель отказалась от подачи заявления. Информация о бензине также не подтвердилась. Днем 27 марта школьницу планировали выписать.

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