Появилось видео автобуса без тормозов, который сносит машины в центре Курска

Момент ДТП с автобусом, который сносит автомобили в районе Центрального рынка Курска, попал в объектив камеры видеонаблюдения. Кадрами поделился губернатор региона Роман Старовойт 27 марта.
Губернатор Курской области Роман Старовойт
По словам Старовойта, в аварии пострадали 10 человек, шесть из которых были госпитализированы. Он отметил, что в причинах аварии еще предстоит разобраться, но очевидно, что нужно продолжать заменять старые автобусы на новые.
Как сообщало «МВД Медиа», автобус ЛиАЗ, которым управлял 23-летний водитель, на улице Дзержинского врезался в стоявший УАЗ под управлением 48-летнего водителя, а затем — в KIA Rio. После этого он столкнулся еще с пятью стоявшими рядом машинами, затем наехал на ограждение и въехал в лоб автобусу «Волгабас», стоявшему на остановке.
В областном правительстве со ссылкой на Минтранс региона уточнили, что, по предварительным данным, у автобуса отказали тормоза на спуске. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.