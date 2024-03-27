В Петербурге рок-музыканты дадут концерт в поддержку шестилетней девочки

В Петербурге в рамках благотворительного фестиваля «Добрый рок» состоится концерт в помощь маленькой Василисе – собранные средства направят на реабилитационные занятия иппотерапией, которые проходят в региональной общественной организации «Центр взаимной интеграции «Аккорд»».
У шестилетней Василисы Якимовой аутизм, резидуальная энцефалопатия, задержка психоречевого развития с аутистическими чертами поведения, гипертензионно-гидроцефальный синдром, субкомпенсация. Некоторое время назад ей удалось попасть на курсы оздоровительной верховой езды по программе «Будь на коне», которую реализует «Аккорд». Василисе занятия очень понравились. А мама заметила, хоть и небольшую, но положительную динамику в развитии ребёнка. Чтобы закрепить успех и двигаться дальше, Василисе рекомендовано пройти ещё один курс иппотерапии. Его стоимость 24 тысячи рублей. Казалось бы, сумма не очень большая, но у семьи девочки нет и этих средств.
На помощь пришёл благотворительный фестиваль «Добрый рок», который уже много лет помогает детям проходить курсы иппотерапии. В этот раз на сцену легендарного клуба-музея «Котельная Камчатка» выйдут: Полина Баранкова, Маша Корниенко, Алиса Грацианова и Ксения Ансон.
Концерт состоится 28 марта, начало в 19:00. Подробности можно узнать в группе фестиваля в соцсети.
Напомним, в этом году фестиваль «Добрый рок» отметил 10-летие. К юбилейной дате организаторы фестиваля и команда «Аккорда» подготовили подробную «Летопись Доброго рока».
«Теперь все желающие могут просмотреть подробную информацию и фотографии по каждому концерту за эти 10 лет. А также узнать с чего начинался фестиваль, увидеть тех, кто организует концерты, и услышать наш гимн», - рассказала «Фонтанке» директор РОО «Аккорд» и организатор фестиваля Наталия Сладкова.
Летопись доступна на сайте РОО «Аккорд».