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    В Петербурге рок-музыканты дадут концерт в поддержку шестилетней девочки

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    В Петербурге в рамках благотворительного фестиваля «Добрый рок» состоится концерт в помощь маленькой Василисе – собранные средства направят на реабилитационные занятия иппотерапией, которые проходят в региональной общественной организации «Центр взаимной интеграции «Аккорд»».

    У шестилетней Василисы Якимовой аутизм, резидуальная энцефалопатия, задержка психоречевого развития с аутистическими чертами поведения, гипертензионно-гидроцефальный синдром, субкомпенсация. Некоторое время назад ей удалось попасть на курсы оздоровительной верховой езды по программе «Будь на коне», которую реализует «Аккорд». Василисе занятия очень понравились. А мама заметила, хоть и небольшую, но положительную динамику в развитии ребёнка. Чтобы закрепить успех и двигаться дальше, Василисе рекомендовано пройти ещё один курс иппотерапии. Его стоимость 24 тысячи рублей. Казалось бы, сумма не очень большая, но у семьи девочки нет и этих средств.

    На помощь пришёл благотворительный фестиваль «Добрый рок», который уже много лет помогает детям проходить курсы иппотерапии. В этот раз на сцену легендарного клуба-музея «Котельная Камчатка» выйдут: Полина Баранкова, Маша Корниенко, Алиса Грацианова и Ксения Ансон.

    Концерт состоится 28 марта, начало в 19:00. Подробности можно узнать в группе фестиваля в соцсети.

    Напомним, в этом году фестиваль «Добрый рок» отметил 10-летие. К юбилейной дате организаторы фестиваля и команда «Аккорда» подготовили подробную «Летопись Доброго рока».

    «Теперь все желающие могут просмотреть подробную информацию и фотографии по каждому концерту за эти 10 лет. А также узнать с чего начинался фестиваль, увидеть тех, кто организует концерты, и услышать наш гимн», - рассказала «Фонтанке» директор РОО «Аккорд» и организатор фестиваля Наталия Сладкова.

    Летопись доступна на сайте РОО «Аккорд».

    Благотворительный фестиваль «Добрый рок» проводится в Санкт-Петербурге с 2014 года. Главной целью фестиваля является сбор средств на реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья методом иппотерапии (реабилитации посредством лечебной верховой езды). Каждый месяц на разных площадках Петербурга проходят благотворительные концерты, на которых выступают как начинающие коллективы, так и уже известные команды. Идею фестиваля поддерживают мэтры российской рок-сцены —Олег Гаркуша, Илья Черт, Андрей Князев, группы «Бригадный подряд», «2Самолета» и др. Все вырученные средства от продажи билетов поступают в Региональную общественную организацию «Аккорд».

    РОО «Центр взаимной интеграции "Аккорд"» — социально ориентированная некоммерческая общественная организация. Основное направление деятельности — иппотерапия, адаптивная верховая езда (проведение оздоровительных, реабилитационных, психокоррекционных, развивающих, рекреационных и спортивных занятий с использованием лошади). Целевая аудитория — лица с ограниченными возможностями, лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации, члены их семей. «Аккорд» проводит занятия иппотерапией для детей и взрослых, а также информационно-просветительские встречи об использовании иппотерапии в системе комплексной реабилитации для специалистов и руководителей сферы реабилитации и социальной защиты и поддержки инвалидов, для родителей детей-инвалидов, для студентов профильных вузов. Организация ведёт подготовку волонтёров для работы в иппотерапевтических проектах и организует благотворительные конные праздники для социально незащищенных групп населения. РОО «Центр взаимной интеграции "Аккорд"» существует исключительно на пожертвования. Иппотерапия – метод реабилитации посредством лечебной верховой езды.

    Иппотерапия применяется для реабилитации пациентов с неврологическими и другими нарушениями, такими как аутизм, церебральный паралич, артрит, рассеянный склероз, черепно-мозговая травма, инсульт, травмы спинного мозга, поведенческие и психические расстройства. Метод используется также в случаях поражения слуха и зрения.

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