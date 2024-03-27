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    «Ведомости»: Книжные издательства хотят снова начать лицензировать

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    В России могут вернуть лицензирование книжных издательств — сообщили 27 марта «Ведомости». По данным СМИ, этот вопрос уже поднимался в Минцифры после обращения МВД и Российскому книжному союзу было предложено сформулировать позицию отрасли.

    Механизм лицензирования пока не конкретизировался, но опыт уже есть: система функционировала таким образом до 2001 года. Пятилетние лицензии выдавало Министерство печати, лицензия также могла быть отозвана.

    Большинство собеседников издания из числа участников рынка выступают против инициативы. Также у экспертов вызывает сомнение возможность регулирования книжного рынка в эпоху интернета.

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