«Ведомости»: Книжные издательства хотят снова начать лицензировать

В России могут вернуть лицензирование книжных издательств — сообщили 27 марта «Ведомости». По данным СМИ, этот вопрос уже поднимался в Минцифры после обращения МВД и Российскому книжному союзу было предложено сформулировать позицию отрасли.



Механизм лицензирования пока не конкретизировался, но опыт уже есть: система функционировала таким образом до 2001 года. Пятилетние лицензии выдавало Министерство печати, лицензия также могла быть отозвана.



Большинство собеседников издания из числа участников рынка выступают против инициативы. Также у экспертов вызывает сомнение возможность регулирования книжного рынка в эпоху интернета.

