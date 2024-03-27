В Новоселье появится пешеходный бульвар с площадью и экотропой

В Новоселье появится пешеходный бульвар длиной 660 метров с площадью, экотропой и велодорожкой длиной около полутора километров.

Как рассказали в компании GloraX, пешеходный бульвар с главной площадью проходит через всю территорию комплекса GloraX «Новоселье» и плавно переходит в экотропу, идущую по ближайшему лесу. Вдоль прогулочных дорожек будет идти веломаршрут, а по искусственным холмам вдоль бульвара проложат также маршрут для прогулок.



Основным центром притяжения на бульваре станет общественная площадь с живой елью, парковкой для фуд-траков и деревянным амфитеатром. Также в рамках благоустройства общественной зоны здесь создадут спортивный кластер с футбольным полем, площадками для волейбола и баскетбола, выделенной зоной для кроссфита и петанка.