Петербургское УСБ разоблачило полицейских, за деньги готовых поделиться сведениями о мигрантах

В Петербурге «на горячем» поймали сотрудников одного из районных подразделений полиции. Они приторговывали информацией из базы данных, сообщает 27 марта пресс-служба регионального Главка.
Управление собственной безопасности ГУ МВД Петербурга и Ленобласти получило информацию, что ряд сотрудников красногвардейского УМВД могут быть причастны к противоправной деятельности. Проведя проверки, безопасники установили, что должностные лица районного отдела получают деньги за предоставление сведений из базы данных учета пребывания иностранных граждан.
На основании собранных сведений следствие приняло процессуальное решение, отмечает ведомство. Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к этой схеме. Если установят вину конкретных сотрудников, они будут немедленно уволены из органов и понесут наказание, добавили в главке.