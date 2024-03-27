Путин дал поручение о производстве игровых приставок и консолей

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей в России. Об этом стало известно, 27 марта, из поручений главы государства, передает ТАСС.

«Рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей», — сказано в документе.



Также российский лидер поручил рассмотреть вопрос о создании операционной системы (ОС) и облачного сервиса по доставке игр и программ для пользователей.



Уточняется, что поручение дано по итогам совещания по социально-экономическому развитию Калининградской области. Срок исполнения — до 15 июня.

