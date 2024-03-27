Агапитова рассказала о медленных темпах ликвидации аварийного жилья в Петербурге

В Петербурге в 2023 году не произошло ощутимых перемен в сфере ликвидации аварийного жилья. Об этом 27 марта рассказала в ходе отчета о своей работе перед Заксобранием уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова.



«Не произошло пока ощутимых перемен в сфере ликвидации аварийного жилья. Было переселено всего лишь 13 семей. На начало года не решен вопрос еще с 29 семьями, проживающими в 17 многоквартирных домах», — рассказала омбудсмен.



Она отметила, что при этом в 2023 году была решена проблема с жилыми долгостроями, но, по мнению уполномоченного, теперь под угрозой находятся граждане, которые в целях улучшения жилищных условий вложились в строительство апартаментов.

