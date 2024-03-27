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    «Показал себя во всей красе». Еще один сонный зверь попал в фотоловушку Нижне-Свирского заповедника

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    Необычного зверя запечатлела фотоловушка Нижне-Свирского государственного заповедника в Ленинградской области. В объектив попал один из барсуков, поздно вышедший из зимнего сна.

    Автор: Нижне-Свирский государственный заповедник

    «Прогулялся мимо фотоловушки в дневное время и показал себя во всей красе!» — написали сотрудники заповедника в среду, 27 марта. Судя по кадрам, барсук неуверенно осмотрелся, а после поспешил пересечь открытый участок.

    По словам специалистов, обычно эти звери выходят из нор лишь в апреле, однако последние два года отмечается их раннее пробуждение. Так, в прошлом сезоне первый барсук был зафиксирован 22 марта, но в этот раз зверьки начали просыпаться на 10 дней раньше.

    Барсук — единственный представитель семейства куньих, который уходит в длительный зимний сон. Это связано с метеорологическими условиями и особенностями питания вида: высокий снежный покров не позволяет им добывать корм в нужном количестве.

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