«Показал себя во всей красе». Еще один сонный зверь попал в фотоловушку Нижне-Свирского заповедника

Необычного зверя запечатлела фотоловушка Нижне-Свирского государственного заповедника в Ленинградской области. В объектив попал один из барсуков, поздно вышедший из зимнего сна.
«Прогулялся мимо фотоловушки в дневное время и показал себя во всей красе!» — написали сотрудники заповедника в среду,
По словам специалистов, обычно эти звери выходят из нор лишь в апреле, однако последние два года отмечается их раннее пробуждение. Так, в прошлом сезоне первый барсук был зафиксирован 22 марта, но в этот раз зверьки начали просыпаться на
Барсук — единственный представитель семейства куньих, который уходит в длительный зимний сон. Это связано с метеорологическими условиями и особенностями питания вида: высокий снежный покров не позволяет им добывать корм в нужном количестве.