70-летнего мужчину спасли после пяти месяцев в тундре. Он питался рыбой и корой

На Чукотке спасли пожилого мужчину, который более пяти месяцев не возвращался домой и не давал о себе знать. Его нашли в 150 километрах от села. Об этом рассказывает 27 марта официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Прошлой осенью 70-летний житель села Усть-Белая уплыл на лодке, собирался вернуться к Новому году, но так и не объявился. Его жена ждала-ждала и решила обратиться к участковому.



Почему она не пошла в полицию сразу, объясняется просто. Дело в том, что её муж — заядлый рыбак. Много лет подряд он в одиночку отправляется на дальний промысел и проводит в скромном домике на берегу реки от трех до шести месяцев — безо всякой связи с миром. Так было и на этот раз.

