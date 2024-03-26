Генпрокурор Краснов: предприятия ВПК стоимостью в 333 млрд рублей изъяты и возвращены государству

Государству через суд возвращены 15 стратегических предприятий ВПК общей стоимостью более 333 млрд рублей. Это не деприватизация, объяснил 26 марта генеральный прокурор России Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту».



Генпрокурор говорил о предприятиях страны, «которые незаконно выбыли из ее владения, а в некоторых случаях попали под иностранный контроль». По его словам, это не деприватизация, потому что право собственности на них получено в обход установленных ограничений.

«Предприятия оказались в частной собственности в результате злоупотреблений их руководителей, а также органов власти, среди которых и бывшие губернаторы, и бывшие сотрудники правоохранительных органов, не имевшие полномочий по отчуждению госимущества», — сказал Краснов. Иностранные владельцы последовательно уничтожали производство — не развивали и не модернизировали десятки лет. Наносили ущерб обороноспособности страны. А получаемые доходы в основном выводили за рубеж.