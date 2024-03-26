В Турции нашли, где зимой жили террористы, атаковавшие «Крокус Сити Холл»

В Турции проследили путь двух террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл», и арестовали 147 подозреваемых в причастности к ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ).



После того как Шамсидин Фаридуни — один из четырех боевиков, атаковавших «Крокус Сити Холл», рассказал на допросе, что приехал в Россию из Турции, турецкие силы безопасности провели расследование. И установили, что двое из подозреваемых в совершении теракта ездили в Турцию. Об этом сообщили турецкие СМИ 26 марта.

В службе безопасности Турции сообщили, что Фаридуни прибыл в Стамбул самолетом из Москвы 20 февраля, а 21-го зарегистрировался в отеле в районе Фатих. В запрещенной соцсети он опубликовал фотографии из Фатиха 23 февраля с указанием местоположения «Аксарай Стамбул». Из отеля Фаридуни выехал 27 февраля, однако в Россию прибыл только 2 марта — вылетел из аэропорта Стамбула.