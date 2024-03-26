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    В Турции нашли, где зимой жили террористы, атаковавшие «Крокус Сити Холл»

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    В Турции проследили путь двух террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл», и арестовали 147 подозреваемых в причастности к ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ).

    После того как Шамсидин Фаридуни — один из четырех боевиков, атаковавших «Крокус Сити Холл», рассказал на допросе, что приехал в Россию из Турции, турецкие силы безопасности провели расследование. И установили, что двое из подозреваемых в совершении теракта ездили в Турцию. Об этом сообщили турецкие СМИ 26 марта.

    В службе безопасности Турции сообщили, что Фаридуни прибыл в Стамбул самолетом из Москвы 20 февраля, а 21-го зарегистрировался в отеле в районе Фатих. В запрещенной соцсети он опубликовал фотографии из Фатиха 23 февраля с указанием местоположения «Аксарай Стамбул». Из отеля Фаридуни выехал 27 февраля, однако в Россию прибыл только 2 марта — вылетел из аэропорта Стамбула.

    Второй арестованный — Сайдакрам Раджабализода — прибыл в Стамбул на полтора месяца раньше, 5 января. И зарегистрировался в отеле в Фатихе, в который в феврале заехал Фаридуни. При этом Раджабализода выехал из отеля именно в тот день, когда Фаридуни в него прибыл. Но в Москву они летели в одном самолете 2 марта.

    Издание задается вопросом — где они были и что делали в периоды между выездом из отеля и появлением в Москве?

    Как сообщали 26 марта «Ведомости» со ссылкой на министра внутренних дел Турции Али Ерликая, в ходе последней операции в 30 турецких провинциях задержаны 147 человек, подозреваемых в причастности к ИГИЛ*.

    Али Ерликая рассказал, что с июня 2023 года до 25 марта 2024 года в ходе операций против ИГИЛ было задержано 2919 человек, 692 из них арестованы, дела в отношении еще 187 человек — в суде. С 1 апреля 2023 года по 25 марта этого года в Турции проведено 1329 операций против ИГИЛ*.

    * ИГИЛ — террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ.

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