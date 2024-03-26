В Шушарах рабочего завалило землей. Мужчину спасают врачи

Слой грунта обрушился в понедельник на рабочего в Пушкинском районе Петербурга. Работы велись на Колпинском шоссе, 54, рядом с автозаправкой. Об этом «Фонтанке» стало известно 26 марта.



Пострадавший был госпитализирован поздним вечером накануне. По словам друга, ЧП случилось при выполнении земляных работ. У пациента диагностирована тяжелая сочетанная травма, закрытая травма живота с повреждением внутренних органов, перелом костей таза и травматический шок. Его состояние оценивается как тяжелое, рабочий помещен в реанимацию.



На данном участке ведутся работы по расширению Колпинского шоссе до четырех полос.

