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    В Шушарах рабочего завалило землей. Мужчину спасают врачи

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    Слой грунта обрушился в понедельник на рабочего в Пушкинском районе Петербурга. Работы велись на Колпинском шоссе, 54, рядом с автозаправкой. Об этом «Фонтанке» стало известно 26 марта.

    Пострадавший был госпитализирован поздним вечером накануне. По словам друга, ЧП случилось при выполнении земляных работ. У пациента диагностирована тяжелая сочетанная травма, закрытая травма живота с повреждением внутренних органов, перелом костей таза и травматический шок. Его состояние оценивается как тяжелое, рабочий помещен в реанимацию.

    На данном участке ведутся работы по расширению Колпинского шоссе до четырех полос.

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