«Чтобы смотрели правильный контент, а не всяких выродков». В Петербурге учителям рассказали, как отвлечь детей от Интернета

Фото: Лена Ваганова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Можно ли отвлечь детей от гаджетов с помощью плетения тактических сетей, онлайн игру с российскими ценностями и Чебурашку-иноагента обсудили на Всероссийском форуме «Школа Героя. Семейные ценности» в Петербурге. Мероприятие организовано Российским военно-историческим обществом и должно содействовать историческому просвещению школьников.



Форум собрал директоров школ, педагогов, руководителей военно-патриотических клубов из 72 регионов, в том числе с новых территорий. Первый день работы прошёл в историческом парке «Россия — моя история».

В мероприятии анонсировалось участие министра просвещения Сергея Кравцова, губернатора Петербурга Александра Беглова. Но ни первого, ни второго не было. Приветственное видеосообщение для участников записал помощник президента России Владимир Мединский, от города выступила заместитель председателя комитета по образованию Татьяна Васильева.

Одна из секций форума называлась «Информационный фронт и наши дети: что будет, если запретить Интернет». О полном запрете участники дискуссии не говорили, они пытались нащупать золотую середину. Во время обсуждения директор самарского центра «Южный город» (комплекс на 10 тысяч учеников) Владимир Кильдюшкин рассказал о проекте «Дети фронту», в рамках которого школьники и детсадовцы вместе с родителями могут поучаствовать в изготовлении тактических сетей, окопных свечей, носилок и других необходимых для военных вещей.

«Даже в детских садах у нас детки начинают делать нашлемники. Это несложно, 5–6-летние малыши могут помогать, — отметил Кильдюшкин. — Если мы говорим о том, что в таких сообществах дети будут состоять, то это правильно». Блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) был более резок в высказываниях. Он назвал Интернет «высокотехнологичной системой распространения слухов, за которую никто не несет ответственности» и добавил, что рано или поздно государство должно прийти к тому, чтобы все гаджеты были привязаны к конкретному человеку. В этом случае пользователи будут заходить в онлайн «как по паспорту».

«Все это должно быть жестко прописано, иначе невозможно. Если вы спросите ребенка, что ты будешь есть: борщ или эклеры? Естественно, он эклеры будет есть, конфеты и халву. Зачем ему этот борщ. Так нельзя, он неразумный, ему нельзя даже выбор такой давать», — заключил Пучков.

Блогер признался, что сам может просидеть за компьютерной игрой 16 часов, «не прерываясь на прием пищи и справление естественной нужды». Если взрослых так затягивает, то дети тем более в зоне риска. Он привел пример Китая, где на государственном уровне ограничено https://www.forbes.ru/tekhnologii/438565-kitajskim-detam-zapretili-igrat-v-onlajn-igry-bol-se-treh-casov-v-nedelu пребывание школьников в онлайн играх до трёх часов в неделю.

Пучкову парировали — если говорить об ограничениях, то взрослые должны начать с себя, иначе выйдет ситуация, при которой родители в телефонах, а детям запрещают. «30 минут в день на электронный журнал и все», — высказался об ограничениях среди учителей директор самарского центра Владимир Кильдюшкин. Его реплика вызвала одобрительный смех в зале. Говорили и о качестве контента. С идеей импортозамещения в этой сфере выступил депутат МО «Купчино» и разработчик компьютерной игры по бурятскому эпосу Константин Балаганский. Он уверен, что в культуре народов России достаточно героев, которые могут стать популярнее западных.

«Пока это только проект. Но мы изначально настраиваемся на серьезный уровень, чтобы сделать российскую трипл-эй игру. Это самый высокий уровень в компьютерных играх. Мы считаем, что именно такого формата должна быть игра, чтобы транслировать наши ценности на максимальную аудиторию, не только в нашей стране, но и на мировой арене», — заявил Балаганский. По его словам, в Петербурге планируется создать центр разработки отечественных игр.

«Надо изготавливать правильный контент, который интересен, чтобы смотрели его, а не всяких выродков из трешконтента, — подытожил Пучков, добавив, что сделать из ребёнка взрослого поможет ответственность. «Дать им участки, где они занимаются каким-то делом, за что-то отвечают. Когда я в школу ездил... вот стоят при входе в школу специальные рамы, на них растянуты сети и стоят второклашки, которые вяжут ленточки и делают маскировочные костюмы», — сказал он.

Вспомнил Пучков и классику: «Наиболее ярко прекрасный мир детства описывает произведение Уильяма Голдинга «Повелитель мух». Это не по-русски Вельзевул, то есть Сатана. Вот что делают дети, предоставленные сами себе, без присмотра взрослых. Сериал «Слово пацана» он, кстати, про тоже самое. Потакать тому, чего хотят дети — это значит похоронить их еще в детстве, обеспечив им такое будущее, как показано в сериале — вот этих перестреляли как собак, а эти сели». Друг https://smotrim.ru/article/3529628 Пучкова, историк и учитель в сельской школе Джон Шемякин заявил, что сейчас нет модного, качественного и востребованного подросткового контента, где была бы хорошая мама и «настоящий отец, а не веселый друг». «Индустрия в свое время, создав мир детства, совершенно четко заявила, что детство должно длиться вечно, родители и вообще взрослые являются врагами детства. Мы с вами «Гарри Поттера» видели, где все взрослые так или иначе упыри в той или иной степени, мы видели все эти «Сумерки». Взрослые — деструкторы мира детства. Поэтому дети будут заказывать контент, где взрослых вообще нет», — сказал он

«В Чебурашке» были хорошие родители», — возразил Пучкову самый молодой участник дискуссии 25-летний актер и режиссер Данил Мотин. Его замечание поставило в тупик публику. Повисла пауза, а в зале начали посмеиваться.

Шемякин признался, что не видел нового «Чебурашку». А директор самарского центра заметил, что у Чебурашки нет родителей — он выпал из апельсинов. В итоге мультяшного героя наградили званием эмигранта. «Из Израиля. Только оттуда апельсины привозили. Иноагент проклятый», — добавил Пучков (Гоблин).

Мотин все это выдержал безэмоционально и ответил, что контента сегодня очень много и не все попадает в наше поле зрения. Завершилась дискуссия отсылкой к классическом конфликту отцов и детей. Только сегодня разрыв между поколениями стремительно увеличивают технологии. Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»