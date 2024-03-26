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    Вспомнил об увлечении музыкой. Мужчина не устоял перед чужой гитарой в «Пулково»

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    Автор: УТ МВД России по СЗФО

    Любовь порой толкает людей на глупые поступки. Посетителя кафе в аэропорту «Пулково» в Петербурге на такой сподвигла любовь к музыке и, видимо, чужим вещам.

    В линейный отдел МВД в аэропорту «Пулково» обратилась администратор ресторана, расположенного на третьем этаже пассажирского терминала, сообщает 26 марта пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО. Женщина рассказала, что у нее украли акустическую гитару. Инструмент она хотела использовать для декора ресторана. Заявительница оставила гитару у одного из столов и ненадолго отлучилась, а когда вернулась, инструмента уже нигде не было.

    Сотрудники полиции нашли подозреваемого. Им оказался 38-летний петербуржец. Заметив оставленную без присмотра гитару, мужчина вспомнил о своем увлечении музыкой и решил присвоить ее себе. Убедившись, что никто не смотрит, он взял гитару, вынес ее из ресторана и вместе с ней проследовал на свой рейс до Архангельска. Там его и нашли. Ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за кражу, грабеж и неуплату алиментов.

    Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Фигуранта отпустили под обязательство о явке. Похищенную гитару вернули хозяйке.

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