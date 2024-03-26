Вспомнил об увлечении музыкой. Мужчина не устоял перед чужой гитарой в «Пулково»

Любовь порой толкает людей на глупые поступки. Посетителя кафе в аэропорту «Пулково» в Петербурге на такой сподвигла любовь к музыке и, видимо, чужим вещам.



В линейный отдел МВД в аэропорту «Пулково» обратилась администратор ресторана, расположенного на третьем этаже пассажирского терминала, сообщает 26 марта пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО. Женщина рассказала, что у нее украли акустическую гитару. Инструмент она хотела использовать для декора ресторана. Заявительница оставила гитару у одного из столов и ненадолго отлучилась, а когда вернулась, инструмента уже нигде не было.