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    Над Баренцевым морем в воздух подняли МиГ-31 из-за двух американских бомбардировщиков

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    Российский истребитель поднялся в воздух над Баренцевым морем при приближении американских стратегических бомбардировщиков. Подробности сообщает министерство обороны РФ.

    Приближающуюся к границе РФ воздушную цель обнаружили 26 марта. Истребитель МиГ-31 идентифицировал два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США. Американские военные самолеты при появлении истребителя скорректировали курс полета, развернулись и удалились от российской границы.

    Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования.

    12 марта самолеты дальней авиации ВКС России выполнили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского и Каспийского морей. Как уточняло Минобороны РФ, были задействованы дальние бомбардировщики Ту-22М3 и МиГ-31 с авиационным комплексом «Кинжал». В ходе полета экипажи самолетов МиГ-31 отработали дозаправку топливом в воздухе.

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