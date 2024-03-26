В Петербурге водитель ответит перед судом за травмы пассажира. Камера сняла, как его зажало и протащило по асфальту

Молодая водитель троллейбуса ответит перед судом за невнимательность к пассажиру в Московском районе Петербурга. По данным следствия, она не заметила зажатого пассажира и продолжила маршрут, не позвонив в скорую.
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Как сообщили в прокуратуре Петербурга 26 марта, в Московский райсуд для рассмотрения по существу направлено дело 26-летней женщины. Ей вменяют нарушение ПДД и эксплуатации транспорта, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и сопряжённое с оставлением места происшествия (264 УК). Верхняя планка наказания — 7 лет лишения свободы.
Пострадал 87-летний мужчина. 10 июля прошлого года он доехал на троллейбусе № 24 до Звёздной улицы, 15, но не успел выйти из транспорта, как двери закрылись. Пенсионеру зажало левую руку. Троллейбус начал движение с не до конца закрытыми дверьми, мужчину проволокло по асфальту. Согласно заключению, ему причинён тяжкий вред.
«Обвиняемая не вызвала скорую медицинскую помощь, полицию и оставила место дорожно-транспортного происшествия», — рассказали в прокуратуре.