    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 2

    2 м/с, вос

    758мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.78eur100.37

    В Петербурге водитель ответит перед судом за травмы пассажира. Камера сняла, как его зажало и протащило по асфальту

    541
    2 комментария

    Молодая водитель троллейбуса ответит перед судом за невнимательность к пассажиру в Московском районе Петербурга. По данным следствия, она не заметила зажатого пассажира и продолжила маршрут, не позвонив в скорую.

    Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Санкт-Петербурга

    Как сообщили в прокуратуре Петербурга 26 марта, в Московский райсуд для рассмотрения по существу направлено дело 26-летней женщины. Ей вменяют нарушение ПДД и эксплуатации транспорта, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и сопряжённое с оставлением места происшествия (264 УК). Верхняя планка наказания — 7 лет лишения свободы.

    Пострадал 87-летний мужчина. 10 июля прошлого года он доехал на троллейбусе № 24 до Звёздной улицы, 15, но не успел выйти из транспорта, как двери закрылись. Пенсионеру зажало левую руку. Троллейбус начал движение с не до конца закрытыми дверьми, мужчину проволокло по асфальту. Согласно заключению, ему причинён тяжкий вред.

    «Обвиняемая не вызвала скорую медицинскую помощь, полицию и оставила место дорожно-транспортного происшествия», — рассказали в прокуратуре.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close