Театр «На Литейном» устроит праздничный вечер в честь Дня театра

27 марта в театре «На Литейном» пройдет праздничный вечер «#ВотЭтоТеатр», который будет посвящен Всемирному дню театра. Этот вечер готовится специально к празднику и играется только один раз.
С наступлением главного театрального праздника команда режиссеров и актеров театра активно готовится к оригинальному представлению — каждый год «#ВотЭтоТеатр» становится особенным. В программе ожидаются традиционный спектакль-капустник, спектакль-концерт, который будет посвящен 115-летию театра «На Литейном». Основным событием вечера станут история театра, его прошлое, настоящее и будущее. Зрители смогут провести увлекательный вечер со смешными интермедиями, остроумными пародиями, актерскими импровизациями, короткими эскизами будущих спектаклей, визитными карточками персонажей, музыкальными номерами и литературными чтениями. Также артисты театра и группы ТНЛ51 готовят для гостей вокально-инструментальную программу. Каждый номер, каждая шутка и каждая мелодия станет отдельной искрой, объединенной любовью к театру и искусству. Программа обещает быть неожиданной, смелой, изысканной и очень веселой.
16+
Арина Хек