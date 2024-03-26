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    Театр «На Литейном» устроит праздничный вечер в честь Дня театра

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    27 марта в театре «На Литейном» пройдет праздничный вечер «#ВотЭтоТеатр», который будет посвящен Всемирному дню театра. Этот вечер готовится специально к празднику и играется только один раз.

    Фото: предоставлено организаторами
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    С наступлением главного театрального праздника команда режиссеров и актеров театра активно готовится к оригинальному представлению — каждый год «#ВотЭтоТеатр» становится особенным. В программе ожидаются традиционный спектакль-капустник, спектакль-концерт, который будет посвящен 115-летию театра «На Литейном». Основным событием вечера станут история театра, его прошлое, настоящее и будущее. Зрители смогут провести увлекательный вечер со смешными интермедиями, остроумными пародиями, актерскими импровизациями, короткими эскизами будущих спектаклей, визитными карточками персонажей, музыкальными номерами и литературными чтениями. Также артисты театра и группы ТНЛ51 готовят для гостей вокально-инструментальную программу. Каждый номер, каждая шутка и каждая мелодия станет отдельной искрой, объединенной любовью к театру и искусству. Программа обещает быть неожиданной, смелой, изысканной и очень веселой.

    16+

    Арина Хек

    Фото: предоставлено организаторами

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