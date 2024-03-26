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    В 2025 году в Пушкинском районе построят новую поликлинику для взрослых и детей

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    На Пулковских высотах в марте началось строительство детского отделения новой поликлиники. Как сообщают в компании «Терминал-Ресурс», сейчас идет экспертиза технической документации взрослого отделения поликлинического комплекса.

    Объект строится на участке площадью 10 тыс. кв. м. Здесь разместят детскую и и взрослую поликлиники. В планах компании построить его как можно быстрее. Детское отделение на 100 и более посещений в смену. Здесь будут вести прием врачи-педиатры и ортопед, внутри будет комната для кормления детей, прививочный кабинет, процедурная и перевязочная. Следом начнут возводить здание для взрослых, рассчитанное на прием более 350 пациентов за смену. Комплекс оснастят необходимым оборудованием для диагностики.

    По соглашению с городом, строительство должно закончиться в марте 2025 года.

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