GloraX вложит 16 млрд рублей в два проекта комплексного развития в Ярославле

Компания GloraX выиграла два аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории в Ярославле. Как сообщают в компании, проекты реализуют в Красноперекопском и Дзержинском районах города. Сумма инвестиций составит 16 млрд рублей.



Первый земельный участок находится на Большой Донской улице в Красноперекопском районе Ярославля. На площади в 17 га здесь планируют построить 140 тыс. кв. м недвижимости, в том числе 95 тыс. кв. м продаваемой площади квартир, а также детский сад на 230 мест и школу на 550 мест. Строительство собираются начать в этом году, а закончить проект — в 2031 году. В его реализацию вложат 13 млрд рублей.

