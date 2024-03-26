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    GloraX вложит 16 млрд рублей в два проекта комплексного развития в Ярославле

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    Компания GloraX выиграла два аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории в Ярославле. Как сообщают в компании, проекты реализуют в Красноперекопском и Дзержинском районах города. Сумма инвестиций составит 16 млрд рублей.

    Первый земельный участок находится на Большой Донской улице в Красноперекопском районе Ярославля. На площади в 17 га здесь планируют построить 140 тыс. кв. м недвижимости, в том числе 95 тыс. кв. м продаваемой площади квартир, а также детский сад на 230 мест и школу на 550 мест. Строительство собираются начать в этом году, а закончить проект — в 2031 году. В его реализацию вложат 13 млрд рублей.

    Второй участок, площадью 3,4 га, находится на улице Балашова. Здесь построят 38,5 тыс. кв. м недвижимости, продаваемая площадь жилья составит 28,3 кв. м. В этот проект инвестируют около трех миллиардов. Объекты начнут строить в первом квартале 2025 года, а завершить планируют в 2027 году.

    — Ярославль стал для нас первым городом с численностью населения менее 1 млн человек — мы видим потенциал в таких регионах, — отметил Дмитрий Кашинский, президент GloraX.

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