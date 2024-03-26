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    В Петербурге у заслуженной артистки России украли драгоценности на 9 млн рублей

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    Полиция расследует особо крупную кражу, которая произошла в Пушкинском районе Петербурга. По данным «Фонтанки», без валюты и украшений домушник оставил актрису, голосом которой говорила Элизабет Суонн в первых частях «Пиратов Карибского моря» и принцесса Жасмин в «Аладдине».

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 26 марта за помощью в полицию обратилась 50-летняя жительница посёлка Тярлево, в дом которой проник вор. Преступник взломал дверь коттеджа и похитил 5 тысяч долларов и ювелирные изделия на 9 миллионов рублей.

    Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

    По информации «Фонтанки», заявительница — заслуженная артистка России, актриса петербургского театра. За её плечами более сотни работ в кино: она снимается в фильмах и сериалах, озвучивает зарубежные картины. Так, её голосом говорила Кира Найтли, Анджелина Джоли, Рене Зеллвегер, Кейт Уинслет, Кэмерон Диас, Николь Кидман, принцесса Жасмин и Белоснежка.

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