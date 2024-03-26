В Петербурге у заслуженной артистки России украли драгоценности на 9 млн рублей

Полиция расследует особо крупную кражу, которая произошла в Пушкинском районе Петербурга. По данным «Фонтанки», без валюты и украшений домушник оставил актрису, голосом которой говорила Элизабет Суонн в первых частях «Пиратов Карибского моря» и принцесса Жасмин в «Аладдине».



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 26 марта за помощью в полицию обратилась 50-летняя жительница посёлка Тярлево, в дом которой проник вор. Преступник взломал дверь коттеджа и похитил 5 тысяч долларов и ювелирные изделия на 9 миллионов рублей.

