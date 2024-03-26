Разворот не удался. Автомобиль остановил трамвайную выделенку на Бухарестской

ДТП затормозило трамвайное движение на одной из главных улиц Фрунзенского района Петербурга утром
Авария произошла на Бухарестской улице, возле остановки «Школа искусств», сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», в 10:05 водитель автомобиля, ехавшего попутно трамваям, повернул налево перед близко идущим трамваем
Пострадавших в аварии нет. Сейчас на месте работает ГИБДД. Очевидцы добавляют, что из-за аварии стоят трамваи в сторону проспекта Славы и Купчино.