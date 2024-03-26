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    Разворот не удался. Автомобиль остановил трамвайную выделенку на Бухарестской

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    ДТП затормозило трамвайное движение на одной из главных улиц Фрунзенского района Петербурга утром 26 марта. Водитель не вовремя решил совершить маневр.

    Авария произошла на Бухарестской улице, возле остановки «Школа искусств», сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», в 10:05 водитель автомобиля, ехавшего попутно трамваям, повернул налево перед близко идущим трамваем № 45, не пропустив его.

    Пострадавших в аварии нет. Сейчас на месте работает ГИБДД. Очевидцы добавляют, что из-за аварии стоят трамваи в сторону проспекта Славы и Купчино.

    Фото: «Мегаполис»

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