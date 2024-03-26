ДТП с грузовиками на М-10 под Петербургом: в массовом есть полёт в кювет, перевёртыш и пострадавший

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в 7:20 поступила информация о ДТП на 657-м километре. Столкнулись четыре попутных автомобиля: два легковых и два грузовых, один из них повредил опору освещения. На кадрах с места аварии: фургон-перевёртыш, легковушка в кювете и упавший на дорогу груз.

Утром 26 марта на трассе М-10 «Россия» (Московское шоссе) под Петербургом произошли две аварии с участием грузовиков.

«В результате ДТП пострадал один из водителей легкового автомобиля, его транспортировали в карету скорой помощи до приезда спасателей», — сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти.

Около 8:40 на 642-м километре, в направлении Москвы, водитель КАМАЗа не справился с управлением и тоже врезался в опору освещения. «В результате ДТП никто не пострадал. Перерывов движения нет», — отмечают в Упрдоре.



Плотных пробок на трассе в Ленобласти в данный момент нет.