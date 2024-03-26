Поделиться
Настало время немного сбросить напряжение и переключить мозг на что-то нерабочее. С этим тестом справятся только истинные знатоки советского кино. Мы зашифровали названия фильмов с помощью всего трех эмодзи. Что угадать все картины, нужно хорошо знать не только их названия, но и сюжеты. Сколько правильных ответов сможете дать?
Настоящие знатоки советского кино угадают фильмы даже по эмодзи. Пройдите наш тест и убедитесь
Пора кое-что пересмотреть!
Поделитесь результатом
Настоящие знатоки советского кино угадают фильмы даже по эмодзи. Пройдите наш тест и убедитесь
Было сложно, но вы справились!
Поделитесь результатом
Настоящие знатоки советского кино угадают фильмы даже по эмодзи. Пройдите наш тест и убедитесь
Вы просто эксперт!