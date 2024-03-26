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    Настоящие знатоки советского кино угадают фильмы даже по эмодзи. Пройдите наш тест и убедитесь

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    1 комментарий
    Фото: кадр из фильма / «Бриллиантовая рука» (реж. Леонид Гайдай, 1968)
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    Настало время немного сбросить напряжение и переключить мозг на что-то нерабочее. С этим тестом справятся только истинные знатоки советского кино. Мы зашифровали названия фильмов с помощью всего трех эмодзи. Что угадать все картины, нужно хорошо знать не только их названия, но и сюжеты. Сколько правильных ответов сможете дать?

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    Настоящие знатоки советского кино угадают фильмы даже по эмодзи. Пройдите наш тест и убедитесь

    Пора кое-что пересмотреть!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Настоящие знатоки советского кино угадают фильмы даже по эмодзи. Пройдите наш тест и убедитесь

    Было сложно, но вы справились!

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Настоящие знатоки советского кино угадают фильмы даже по эмодзи. Пройдите наш тест и убедитесь

    Вы просто эксперт!

    Поделитесь результатом

    Фото: кадр из фильма / «Бриллиантовая рука» (реж. Леонид Гайдай, 1968)

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