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    СКА проиграл «Автомобилисту» и вылетел из плей-офф

    1980
    32 комментария

    Поражением хоккейного клуба СКА завершился шестой матч серии против «Автомобилиста» во втором раунде плей-офф КХЛ. Встреча проходила 25 марта в Санкт-Петербурге на «СКА Арене». Армейцы с Невы уступили со счетом 4:5 (1:2, 3:1, 0:2).

    Голы за СКА забили Арсений Грицюк (10-я и 34-я минуты), Михаил Воробьев (32) и Марат Хайруллин (34). У «Автомобилиста» отличились Алексей Макеев (4, 20), Алексей Бывальцев (39), Ник Эберт (41) и Андрей Обидин (52).

    Таким образом СКА потерпел поражение в серии со счетом 1–4 и вылетел из плей-офф.

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    СКА
    ЛАЙК8
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 32

    Гость25 Мар 2024 в 23:02
    оу...СКА в плейофф был?
    +0−0
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