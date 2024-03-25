СКА проиграл «Автомобилисту» и вылетел из плей-офф

Поражением хоккейного клуба СКА завершился шестой матч серии против «Автомобилиста» во втором раунде плей-офф КХЛ. Встреча проходила 25 марта в Санкт-Петербурге на «СКА Арене». Армейцы с Невы уступили со счетом 4:5 (1:2, 3:1, 0:2).



Голы за СКА забили Арсений Грицюк (10-я и 34-я минуты), Михаил Воробьев (32) и Марат Хайруллин (34). У «Автомобилиста» отличились Алексей Макеев (4, 20), Алексей Бывальцев (39), Ник Эберт (41) и Андрей Обидин (52).

Таким образом СКА потерпел поражение в серии со счетом 1–4 и вылетел из плей-офф.