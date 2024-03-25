Петербурженка вызвала полицию, увидев зазывавшего детей мужчину. Он сидел за педофилию

Отсидевшего за педофилию снова заподозрили в сексуальных домогательствах на юге Петербурга. Заметить его внимание к детям жительнице Московского района помог «Умный дом», стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 марта.



По предварительным данным, женщина просматривала видео с системы «Умный дом» накануне в пятом часу вечера и сочла подозрительным внимание, которое мужчина оказывал двоим детям школьного возраста на Звёздной улице. Своими опасениями она поспешила поделиться с полицией. По её словам, мужчина сначала зазывал куда-то, а потом направился следом за уходящими детьми.

