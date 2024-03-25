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    Петербурженка вызвала полицию, увидев зазывавшего детей мужчину. Он сидел за педофилию

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    Отсидевшего за педофилию снова заподозрили в сексуальных домогательствах на юге Петербурга. Заметить его внимание к детям жительнице Московского района помог «Умный дом», стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 марта.

    По предварительным данным, женщина просматривала видео с системы «Умный дом» накануне в пятом часу вечера и сочла подозрительным внимание, которое мужчина оказывал двоим детям школьного возраста на Звёздной улице. Своими опасениями она поспешила поделиться с полицией. По её словам, мужчина сначала зазывал куда-то, а потом направился следом за уходящими детьми.

    Через 15 минут полицейские остановили подходящего под описание человека. Им оказался 48-летний мужчина без регистрации и постоянного места жительства. Ещё в юности, в 90-х, он был судим за покушение на изнасилование несовершеннолетней. После его ещё раз привлекали по той же статье. В 2004 году в Петербурге он получил девять лет лишения свободы за насильственные действия, жертва которых была младше 14 лет. Из колонии вышел, отбыв весь срок.

    Мужчину увезли в отдел для разбирательства. Позже в полицию обратился отец 12-летней пятиклассницы. С его слов, незнакомец развращал её в парадной. Все обстоятельства предстоит установить Следственному комитету.

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