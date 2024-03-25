Плед как объятие. Творческая команда создает вдохновляющие подарки для детей в больницах

Фото: предоставлено командой «PROбуждение» Поделиться Поделиться





Больница — это всегда стресс для ребенка, особенно если пребывание там долгое или даже постоянное. Но даже в такой ситуации есть место маленьким радостям, мечтам и приключениям.

Команда инициативных и творческих людей «PROбуждение» создает и дарит специальные пледы с детскими рисунками и мотивирующими фразами, чтобы дети почувствовали заботу, любовь, внимание и даже безопасность. «Мы верим, что каждый плед будет не только тёплым укрытием, но и символом заботы, любви, поддержки», — говорят в команде. Проект «Тёплые Объятия» верит в силу позитивного влияния искусства и слова на детей, поэтому использует специально разработанные дизайны и фразы для поддержки.

Плед может стать не только теплым укрытием и заменой объятий, когда мама далеко, но и геройским плащом, в котором ребенку будет легче бороться с недугом. В нем есть частица волшебства, вдохновляющая на фантазии и приключения, делающая каждый момент жизни особенным. Такой подарок пригодится не только в больнице, но и дома, на природе, в поездке. Каждый может вложить частицу своей души в создание этих пледов, оказать поддержку детям в трудных ситуациях. Участие в этом проекте показывает: человечность и забота могут объединять нас вокруг общей цели — помочь другим. А маленьким пациентам подобные подарки напоминают, что есть люди, которые всегда готовы принять участие в их судьбе.

Фото: предоставлено командой «PROбуждение» Фото: предоставлено командой «PROбуждение» Фото: предоставлено командой «PROбуждение» Фото: предоставлено командой «PROбуждение» Фото: предоставлено командой «PROбуждение» Фото: предоставлено командой «PROбуждение» Фото: предоставлено командой «PROбуждение» Фото: предоставлено командой «PROбуждение» Поделиться Поделиться





22 марта команда "PROбуждение" подарила пледы и устроила праздник в в больнице святой Ольги в Санкт-Петербурге. Для развлечения юных пациентов пригласили аниматоров, фокусников, шоу мыльных пузырей и профессиональных гримеров. Дети получили в подарок 200 пледов и 105 мягких игрушек. Кроме того, по просьбе главного врача, команда подарила больнице телевизор. Эта благотворительная акция стала возможной благодаря щедрости небезразличных людей, которые собрали более 500 000 рублей на подарки для детей.

Акция проводится при поддержке института интегрального образования «ПарадОкс».

