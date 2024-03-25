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    Женщина и ребёнок пострадали при пожаре в Купчино

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    Двенадцать пожарных боролись с огнём, вспыхнувшим в девятиэтажке во Фрунзенском районе Петербурга днём 25 марта. Без пострадавших не обошлось.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Купчинской, 30, поступил на пульт дежурного в 12:20. Менее чем через полчаса пожар удалось потушить силами трёх расчётов. Горела двухкомнатная квартира — огонь уничтожил семь квадратных метров обстановки.

    Помощь медиков потребовалась женщине и ребёнку, которому в этом году исполняется пять лет. Их увезли в больницу.

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