Женщина и ребёнок пострадали при пожаре в Купчино

Двенадцать пожарных боролись с огнём, вспыхнувшим в девятиэтажке во Фрунзенском районе Петербурга днём 25 марта. Без пострадавших не обошлось.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Купчинской, 30, поступил на пульт дежурного в 12:20. Менее чем через полчаса пожар удалось потушить силами трёх расчётов. Горела двухкомнатная квартира — огонь уничтожил семь квадратных метров обстановки.

Помощь медиков потребовалась женщине и ребёнку, которому в этом году исполняется пять лет. Их увезли в больницу.

