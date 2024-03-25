Выручка от региональных проектов Группы «Эталон» в 2023 году выросла в три раза

Группа «Эталон» троекратно увеличила выручку в регионах в 2023 году. Как рассказали в компании, по итогам прошедшего года в сегменте девелопмента жилья в регионах выручка увеличилась в 3,4 раза и достигла 11,6 млрд рублей. Выручка на консолидированном уровне увеличилась на 10% до 88,8 млрд рублей, в том числе в сегменте девелопмента жилья — 78,0 млрд рублей. увеличившись на 13% относительно 2022 года.



Валовая прибыль на консолидированном уровне выросла на 6% до 30 млрд рублей, а в девелопменте этот показатель увеличился на 12% год к году до 28,7 млрд рублей. Валовая прибыль до распределения стоимости приобретения активов (PPA) за период достигла 31,3 млрд рублей, показав рост на 2%.