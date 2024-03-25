Выручка от региональных проектов Группы «Эталон» в 2023 году выросла в три раза

Группа «Эталон» троекратно увеличила выручку в регионах в 2023 году. Как рассказали в компании, по итогам прошедшего года в сегменте девелопмента жилья в регионах выручка увеличилась в 3,4 раза и достигла 11,6 млрд рублей. Выручка на консолидированном уровне увеличилась на 10% до 88,8 млрд рублей, в том числе в сегменте девелопмента жилья — 78,0 млрд рублей. увеличившись на 13% относительно 2022 года.
Валовая прибыль на консолидированном уровне выросла на 6% до 30 млрд рублей, а в девелопменте этот показатель увеличился на 12% год к году до 28,7 млрд рублей. Валовая прибыль до распределения стоимости приобретения активов (PPA) за период достигла 31,3 млрд рублей, показав рост на 2%.
Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) составила 18,1 млрд рублей, ее рост составил 10% год к году. Этот же показатель до распределения стоимости приобретения активов (PPA) достиг 19,4 млрд руб. Сумма средств на счетах эскроу составила а 77,4 млрд рублей.
—По итогам 2023 года консолидированная выручка достигла 88,8 млрд рублей, увеличившись на 10% к уровню 2022 года, — говорит президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина. — Несмотря на ранний этап региональной экспансии, вклад наших региональных проектов в выручку и валовую прибыль увеличился более чем в три раза.
По словам президента Группы, компания вошла в инвестиционную фазу развития в связи с расширением географии присутствия. В 2023 году новые проекты вышли во всех новых регионах, куда пришел девелопер. Подобный агрессивный рост бизнеса требует больших капитальных вложений, что на фоне высоких процентных ставок оказывает временное давление на показатель чистой прибыли.
—С учетом роста стоимости займов, привязанных к ключевой ставке, мы контролируем коэффициент покрытия проектного долга средствами на эскроу, — отметил вице-президент Группы «Эталон» по экономике и финансам Илья Косолапов. — На конец 2023 года все проектное финансирование полностью обеспечивалось остатками средств на эскроу-счетах, что позволило нам получать проектный кредит по сниженной ставке.