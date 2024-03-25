От русского Лас-Вегаса до крупнейшего концертного зала. Рассказываем, кто и как создавал «Крокус Сити Холл»

Концертный зал до и после теракта Crocus City Grop; МЧС России Поделиться Поделиться





Концертный зал «Крокус Сити Холл», который 22 марта 2024 года стал местом трагедии, открылся в 2009 году и быстро получил статус одной из ведущих площадок страны. Однако мало кто знает, что изначально на его месте планировался комплекс с казино в стиле Лас-Вегаса.



Идея принадлежала российскому миллиардеру азербайджанского происхождения Аразу Агаларову (отцу певца Эмина). Но в 2006 году игорный бизнес в России запретили, и масштабный проект пришлось экстренно менять. В итоге Агаларов сделал ставку на выставочный центр и концертный зал, оснащенные по последнему слову техники. На сцене концертного зала выступали многие мировые звёзды, а каждое событие становилось ярким культурным явлением.



Рассказываем, как создавался «Крокус Сити Холл» и во сколько обошлось его строительство.



Строительство Идея создания крупного современного выставочного центра в Москве принадлежит известному предпринимателю Аразу Агаларову, основателю и владельцу группы компаний Crocus Group. Строительство торгово-выставочного центра «Крокус Экспо» велось поэтапно в период с 2000 по 2009 год . За это время были возведены три выставочных павильона, конгресс-холл и концертный зал «Крокус Сити Холл». Весь комплекс «Крокус Сити» занимает площадь в 90 га , из них концертный зал Crocus City Hall — 38 000 кв. м .

Полина Авдошина / Городские порталы Поделиться Поделиться





Изначально в состав «Крокус Сити» должен был входить крупный комплекс в стиле Лас-Вегаса с казино по проекту семьи австралийских медиамагнатов Керри и Джеймса Пакеров. Для реализации этого масштабного проекта была выбрана площадка в Красногорском районе Московской области, недалеко от МКАД. На подготовку совместного проекта с Crocus Group было потрачено 30 млн долларов. Однако в 2006 году Россия запретила игорный бизнес, и австралийцы потеряли интерес к проекту. Пришлось на ходу менять концепцию.



Агаларовы решили сделать ставку на выставочный бизнес. Выставочный центр «Крокус Экспо» появился здесь еще в 2004 году . А в 2009-м открылся концертный зал «Крокус Сити Холл». Здание было оснащено по последнему слову техники. С момента открытия зал задал новые стандарты в области технического оборудования концертных площадок.

Так выглядело фойе до 22 марта. Фото сделано 27 июля 2010 года karel291 / Wikimedia.org Поделиться Поделиться





Сердцем «Крокус Сити Холла» являлась его уникальная сцена, спроектированная с учетом самых современных требований индустрии развлечений. Она была оборудована мощной системой подъемно-опускных механизмов, которые позволяли трансформировать пространство сцены в зависимости от нужд конкретного мероприятия. Это давало возможность создавать самые сложные и зрелищные декорации, а также оперативно менять оформление в перерывах между выступлениями.

В зависимости от формата мероприятия зал мог менять свою конфигурацию и вместимость от 2200 до 9500 человек. Это достигалось за счет передвижных трибун и перегородок, которые могли быть установлены или убраны в кратчайшие сроки. «Крокус Сити Холл» мог легко адаптироваться под камерные театральные постановки, масштабные рок-концерты или даже спортивные соревнования.



Крокус — масштабный проект в несколько комплексов Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Строительство «Крокус Сити Холла» обошлось в 70 млн долларов, 35% из которых составили кредиты, остальное — собственные средства Crocus Group. Строительство станции метро «Мякинино» на территории комплекса также профинансировал Агаларов. На строительные работы было выделено 30 млн долларов. Открытие станции состоялось в конце 2009 года. Концертный зал был назван в честь певца Муслима Магомаева. Магомаев и Араз Агаларов были близкими друзьями. Кроме того, оба уроженцы Баку.



Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Открытие и первые мероприятия Торжественное открытие «Крокус Сити Холла» состоялось 25 октября 2009 года. На церемонии присутствовали многие известные деятели искусства, политики и бизнеса.

Первым мероприятием, прошедшим на сцене «Крокус Сити Холла», стал вечер памяти Муслима Магомаева. В нем приняли участие несколько десятков российских эстрадных звезд. За время работы концертного зала на его сцене выступали многие другие мировые и российские звёзды. В нем проходили концерты таких артистов, как Стинг, Элтон Джон, Хосе Каррерас, Scorpions, Ванесса Мэй и многие другие. Каждое выступление становилось ярким событием в культурной жизни Москвы и привлекало тысячи зрителей.

Зал и сцена «Крокуса», фото сделано 8 ноября 2019 года на концерте группы «Пикник» Brateevsky / Wikimedia.org Поделиться Поделиться





Помимо музыкальных концертов, «Крокус Сити Холл» начал принимать и другие типы мероприятий — театральные постановки, шоу, конференции. Универсальность и техническая оснащенность зала позволяли проводить самые разноформатные мероприятия на высочайшем уровне, что быстро сделало его одной из самых востребованных площадок в стране.

После успешного открытия и первых мероприятий «Крокус Сити Холл» быстро завоевал репутацию одной из ведущих концертных площадок не только Москвы, но и всей России. За первые три года «Крокус Сити Холл» посетили три миллиона зрителей, для которых было организовано 900 мероприятий.

Будут восстанавливать? «Крокус Сити Холл» планируют реконструировать после теракта. Крыша концертного зала рухнула во время пожара. Вопрос о формате и масштабах перестройки будет решен после анализа объема разрушений и ущерба от теракта, сообщил ТАСС Араз Агаларов, президент компании Crocus Group.

Он добавил, что «восстановительные работы будут вестись с учетом задачи сохранения рабочих мест». Ранее MSK1.RU рассказывал о том, какими активами владеет семья Агаларовых. Совокупная выручка всех зарегистрированных на Эмина Агаларова компаний в 2021 году составила 3,4 миллиарда рублей.



Кроме того, мы писали, что компания «Крокус Интернешнл», которая владеет концертным залом, где произошла трагедия, выразила соболезнования семьям погибших. Представители отметили, что собираются восстановить Crocus City Hall.

