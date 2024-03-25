«Горячий источник» теснит водителей на улице Генерала Хрулёва

Коммунальное препятствие приходится объезжать водителям в Приморском районе Петербурга утром 25 марта.
Паром затянуло проезжую часть на улице Генерала Хрулёва, сообщили 25 марта в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». «Проезд перекрыт в оба направления между Серебристым и Байконурской», — предупредили водителей.
В ГУП «ТЭК» уточнили, что работы ведутся на магистральной тепловой сети диаметром 530 мм у дома №18 на улице Генерала Хрулёва. По нормативу на ремонт отводится 20 часов, но теплоэнергетики постараются справиться как можно скорее. На температуре в ближайших домах он не отразится.
«Потребителям не будут отключать горячую воду и отопление — зоны теплоснабжения переключают на другие источники предприятия», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «ТЭК».