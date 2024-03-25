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    «Горячий источник» теснит водителей на улице Генерала Хрулёва

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    Коммунальное препятствие приходится объезжать водителям в Приморском районе Петербурга утром 25 марта.

    Паром затянуло проезжую часть на улице Генерала Хрулёва, сообщили 25 марта в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». «Проезд перекрыт в оба направления между Серебристым и Байконурской», — предупредили водителей.

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    В ГУП «ТЭК» уточнили, что работы ведутся на магистральной тепловой сети диаметром 530 мм у дома №18 на улице Генерала Хрулёва. По нормативу на ремонт отводится 20 часов, но теплоэнергетики постараются справиться как можно скорее. На температуре в ближайших домах он не отразится.

    «Потребителям не будут отключать горячую воду и отопление — зоны теплоснабжения переключают на другие источники предприятия», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «ТЭК».

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    Комментарии 1

    Гость25 Мар 2024 в 11:14
    Нам нужен прорыв!
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