Мать, сын и их гость погибли при пожаре на улице Дыбенко

Квартирный пожар в Невском районе Петербурга унёс жизнь трёх человек. Об этом стало известно «Фонтанке» 25 марта.



О возгорании на улице Дыбенко, 12, накануне сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. В трёхкомнатной квартире выгорели десять квадратных метров кухни и коридора. Силами трёх расчётов пожар потушили незадолго до половины пятого часа ночи.



«В результате пожара погибли мужчина и женщина, а также пострадал мужчина (направлен в лечебное учреждение)», — сообщали в ведомстве.

