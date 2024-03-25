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    Мать, сын и их гость погибли при пожаре на улице Дыбенко

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    Квартирный пожар в Невском районе Петербурга унёс жизнь трёх человек. Об этом стало известно «Фонтанке» 25 марта.

    О возгорании на улице Дыбенко, 12, накануне сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. В трёхкомнатной квартире выгорели десять квадратных метров кухни и коридора. Силами трёх расчётов пожар потушили незадолго до половины пятого часа ночи.

    «В результате пожара погибли мужчина и женщина, а также пострадал мужчина (направлен в лечебное учреждение)», — сообщали в ведомстве.

    По информации «Фонтанки», в квартире на первом этаже погибли 76-летняя хозяйка и её 50-летний сын. Не выжил и гостивший у них 56-летний житель села Ушаки в Тосненском районе Ленобласти.

    Причины пожара устанавливаются.

    В марте эта же девятиэтажка уже привлекала экстренные службы. 10-го числа огнеборцы тушили пожар в другой квартире, пострадала женщина.

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