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    Погода в Петербурге меняется. Главный синоптик рассказал, что начнётся в середине недели

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    9 комментариев
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Погода в Петербурге и Ленинградской области снова меняется: после нескольких относительно теплых дней 25 марта вернулись отрицательные температуры по ночам, а осадки приняли форму мокрого снега. Сегодня ночью в городе температура приблизилась к нулю, а следующей ночью может опуститься до слабого минуса, да и день будет прохладным — максимум плюс 3–4 градуса. Об этом сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале.

    Циклон Letizia миновал Петербург почти без последствий, а вот восток Ленобласти вчера вечером и сегодня ночью попал под его снежную «шапку» — районы за Волховом присыпало мокрым снегом.

    Однако эта волна похолодания непродолжительная. Несмотря на то, что циклоны продолжат оказывать влияние, в регион начнёт поступать тёплый воздух, а солнце, которое будет выглядывать из-за облаков, «позволит нам ощутить самые теплые дни в этом году». Дневная температура начнет повышаться уже завтра, а с середины недели в Петербурге и на юге Ленинградской области можно рассчитывать на плюс 10 и даже выше. С середины недели и по ночам уже не должно быть минусов.

    «Сразу скажу, что это не окончательно и возврат холода еще предполагается в начале апреля. Так что не спешим и плавно, волнами входим в весеннюю погоду», — отмечает Колесов.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 9

    Гость25 Мар 2024 в 11:03
    Сказочник, блин…
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