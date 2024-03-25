«Зазеркалье» сыграет джазовый мюзикл для детей

25 и 27 марта пройдут премьерные показы нового детского спектакля театра «Зазеркалье» — джазовый мюзикл петербургского композитора Наталии Карш «Ку-ка-ре-ку!».
Главный герой, Петушок, и его друзья-зверята готовятся к участию в музыкальном фестивале, как вдруг Петушок забывает свое главное слово и больше не может петь. Он отправляется на поиски этого слова, ведь без него не только не состоится фестиваль, но и не взойдёт солнце, которое всегда вставало, заслышав песню Петушка. В финале спектакля прозвучит победное «Ку-ка-ре-ку!», которое станет не только завершением сюжетной линии, но и символом восхода солнца, а значит — жизни.
В процессе спектакля маленькие зрители смогут погрузиться в мир джазовой музыки и полюбить этот яркий эмоциональный музыкальный жанр. Герои этой истории станут олицетворением разных направлений джаза: Петушок — кантри, Наседка — рэгтайм, Свинка — свинг, Кошка — кул-джаз, Лягушка — буги-вуги, Волк — бибоп, Пёс — блюз. Вместе с животными полноценным участником спектакля станет джазовое трио — рояль, контрабас и ударные.
«Ку-ка-ре-ку!» стане режиссёрским дебютом Вероники Ищенко и Дарьи Косенко-Вишневецкой — третьекурсниц РГИСИ, студенток курса профессора А.В. Петрова, который является художественным руководителем театра «Зазеркалье». Исполнят харизматичных героев спектакля студенты того же курса А.В. Петрова. В репертуаре театра «Зазеркалье» уже второй сезон с большим успехом идёт спектакль «Что случилось в пятом «Б»», также созданный с участием этого студенческого курса в полном составе.
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Арина Хек