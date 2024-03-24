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    Теракт в Crocus City Hall

    Под окнами в ЖК «Екатерининский» нашли разбросанных мертвых котят. В жестокости подозревают соседей

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    Жители ЖК «Екатерининский» попросили полицию разобраться в смерти котят. Петербуржцы считают, что малюток могли скинуть с балкона.

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    Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Кристина, ночью 24 марта в чат жильцов ЖК «Екатерининский» скинули фотографии мертвых котят. Животные лежали у третьего корпуса 2-го дома на Екатерининском проспекте на проезжей части, у машины и на пешеходном переходе. Рядом покоилась кошачья лежанка.

    Соседи начали обсуждать ситуацию, кто-то написал про громкую ругань в квартире в районе 21–22 этажа. Судя по звукам, скандал сопровождался ломанием мебели. Позже жильцы изучили видео с камер наблюдения и увидели, как два парня забирают погибших котят и выкидывают их в мусор.

    Жильцы по факту произошедшего обратились в полицию.

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