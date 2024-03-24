Задержанный в ТРК «Лондон Молл» мужчина привлек внимание полиции до сообщения о бомбе. Прояснить свои мотивы он не смог

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Заявивший о взрывчатке в «Лондон Молле» мужчина был задержан по другому поводу. Версию о бомбе он выдал в процессе разговора с полицией. К ней после теракта в Подмосковье отнеслись со всей серьезностью.
Как стало известно «Фонтанке», днем 24 марта в ТРК «Лондон Молл» был задержан мужчина. В разговоре с полицейскими он вел себя нервно и в какой-то момент ляпнул, что якобы заложил бомбу в торговом комплексе. На вопрос о ее мощности, мужчина неуверенно заявил о бомбе массой в 10 килограммов. После чего в «Лондон Молле» объявили эвакуацию. На место вызвали оперативные службы и взрывотехников.
Задержанный попал на камеры наблюдения. Его путь сейчас прослеживают оперативники. Мужчине задают вопросы о его визите в ТРК и возможных действиях. Пока он не смог дать внятных ответов. По предварительной информации, задержанный не является гражданином РФ.