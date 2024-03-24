Новый метод утилизации углекислого газа превратит его в метанол, но не решит климатических проблем

Новый метод преобразования углекислого газа в метанол и монооксид углерода, полезные для промышленности, предложили ученые из Института органической химии, Национального исследовательского технологического университета МИСиС и Московского государственного университета. Но, как сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+», эксперты считают, что это не поможет решить проблему выбросов СО2 в атмосферу.

Разработчики предложили использовать для утилизации углекислого газа катализаторы на основе никеля и рения. Это более дешевый способ, чем использование традиционных катализаторов из благородных металлов.