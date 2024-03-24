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    Новый метод утилизации углекислого газа превратит его в метанол, но не решит климатических проблем

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    Новый метод преобразования углекислого газа в метанол и монооксид углерода, полезные для промышленности, предложили ученые из Института органической химии, Национального исследовательского технологического университета МИСиС и Московского государственного университета. Но, как сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+», эксперты считают, что это не поможет решить проблему выбросов СО2 в атмосферу.

    Разработчики предложили использовать для утилизации углекислого газа катализаторы на основе никеля и рения. Это более дешевый способ, чем использование традиционных катализаторов из благородных металлов.

    Эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития Михаил Юлкин прокомментировал изданию перспективы такой разработки, отметив, что она действительно позволит сократить выбросы углекислого газа от источника, где стоит система улавливания. Но поскольку для получения метанола нужны водород и довольно много энергии, то процесс его производства и последующее использование в качестве топлива может привести к выбросу в атмосферу такого же или даже большего количества СО2.

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